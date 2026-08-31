受到人工智能（AI）研发投入和成本上升影响，中国科技巨头华为今年上半年净利润同比下滑36.8%。

华为星期一（8月31日）发布半年度报告。财报显示，上半年华为实现营业收入4678.19亿元（人民币，885.42亿新元），同比增长9.54%；归母净利润为234.28亿元，同比下降36.8%。

净利下降与研发和成本相关。上半年华为研发费用达到1213.82亿元，同比增长25.2%，较去年同期增加约244亿元；管理费用为301.20亿元，同比增长24.4%。

据法新社，华为发言人表示，2026年以来，华为始终保持战略定力，并持续巩固竞争优势。“与此同时，我们仍面临多项挑战，包括外部环境的不确定性，以及原材料成本上升。”

发言人补充，净利下降的部分原因，是公司增加了“面向未来的基础研究投入，以及人工智能等领域的创新投入”。

能够用于训练和运行人工智能系统的先进晶片，是中美科技竞争中至关重要且高度敏感的一环。

华为今年5月公布“韬（τ）定律”，有望绕过先进晶片制造设备受限的问题。自2019年以来，美国对华为实施制裁，使其无法取得最先进的晶片制造设备。