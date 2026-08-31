我国总理黄循财星期一（8月31日）与访问新加坡的澳门特首岑浩辉会面，就两地如何在医疗、金融服务、文化、旅游等领域深化合作展开交流。

岑浩辉上星期六（8月29日）起对我国展开三天访问。这是他首次以澳门特首身份访问新加坡，也是澳门特首时隔15年再访新。

黄总理星期一在脸书发文说，很高兴欢迎岑浩辉到访，这是与他首次会面。

黄总理指出，新加坡和澳门都是开放型经济体，坚定支持自由贸易与国际合作。他和岑浩辉就如何深化两地在医疗、金融服务、文化和旅游等领域的关系展开良好交流，并期待新加坡与澳门建立更紧密的关系。

两人也探讨了新加坡能如何把握澳门与横琴乃至粤港澳大湾区融合发展带来的新机遇，以及如何加强两地民众和大学等机构的交流。位于广东省的横琴粤澳深度合作区2021年设立，旨在推动澳门经济多元发展与两地融合。

另据澳门政府文告，岑浩辉在会面中指出，澳门正着力优化产业结构，新加坡作为全球经济转型与产业升级的成功典范，值得澳门深入学习与借鉴。

岑浩辉星期一也与我国副总理兼贸工部长颜金勇会面，并与我国外交部兼贸工部政务部长颜晓芳一起会见随团访新的中企代表。

颜晓芳在澳门政府举办的招待酒会上致辞时说，新加坡与澳门可在旅游与城市发展领域深化合作；也可发挥两地分别连接粤港澳大湾区与东南亚的作用，协助企业开拓新机遇。

岑浩辉同天下午在新加坡国立大学发表演讲，阐述“一国两制”方针在推动澳门经济发展和社会稳定的作用。

他在演讲后的交流环节被问及澳门推动经济多元化的成果时说，澳门的旅游博彩业向来十分发达，但对旅游博彩业的严重依赖不可持续，因此要推动经济多元发展。“我们必须要健康有序的博彩业，而不是（像有一段期间的）野蛮生长.......另外四大产业还有高科技、特色金融、文旅会展和中医药大健康。”

岑浩辉结束新加坡行程后，将续程访问印度尼西亚和马来西亚。