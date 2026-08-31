中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京在吉尔吉斯斯坦举行今年第二次面对面会晤。习近平提出壮大推动全球治理改革和世界多极化的力量，普京则提议将两国免签制度转为永久性安排。

习近平上星期天（8月30日）抵达吉尔吉斯斯坦首都比什凯克，展开国事访问，并出席上合组织元首峰会。他与普京星期一（31日）在峰会场边举行双边会晤。在此之前，普京今年5月曾访问中国。

据央视新闻报道，习近平在会谈中说，今年5月两人已从战略高度和长远角度，对引领中俄关系向更高质量、更高水平发展作出部署，目前两国交流合作保持“蓬勃发展势头”。

习近平说，当前国际形势中不确定、难预料因素明显增多，但各国人民对和平、发展、合作、共赢的追求没有改变。中方愿与包括俄罗斯在内的各方推动上合组织发展，“壮大引领全球治理改革、推进平等有序世界多极化的力量”。

普京则说，面对动荡复杂的国际形势，俄中持续深化全面战略协作，两国关系已成为“国家间关系的典范”。俄方愿加强贸易、能源、工业、交通和科技等领域合作，并在联合国、金砖机制和二十国集团等多边机制加强协调。

综合塔斯社、俄罗斯卫星通讯社报道，普京还提议，如果中方认为可行且有益，两国可共同推动将免签制度转为永久性安排。他说，受免签政策带动，今年上半年两国人员往来增加43%。

台湾成功大学政治系教授王宏仁接受《联合早报》采访时分析，这次会谈除了能源、投资和金融等传统合作，普京提出将免签安排永久化尤其值得注意。

他说，中俄关系过去较多体现为高层政治和战略伙伴关系，如今正进一步延伸至旅游、商务和社会交流，“已经不是原来那种上层、比较高层次的政治性”合作，而是朝更紧密、更具体的战略协调发展。

除了普京，习近平星期一也分别与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、蒙古国总统呼日勒苏赫举行双边会晤。

另据新华社报道，习近平当天上午与吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫会谈，提出加强经贸、人工智能、能源和矿产等合作，并高质量建设中吉乌铁路。

习近平也提出共同打击“三股势力”和跨国犯罪，反对霸权主义和强权政治，推动更加公正合理的全球治理体系。扎帕罗夫则指出，中国是吉尔吉斯斯坦外交政策优先方向，吉方恪守一个中国原则。

双方会后签署《关于高质量发展新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》及《永久睦邻友好合作条约》，并交换投资、交通、海关等领域20余份合作文件。

上合组织2001年由中国、俄罗斯及中亚四国成立，印度、巴基斯坦、伊朗和白罗斯此后陆续加入，议题也从边境安全和反恐扩展至经贸、能源和互联互通等领域。

今年适逢上合组织成立25周年。峰会召开之际，俄乌战争持续，中东局势动荡，中印关系则在2020年边境冲突后逐步回暖。

王宏仁认为，上合组织如今触及的议题越来越全面。从北京角度来看，上合组织已逐渐成为与全球南方国家定期互动和领导人沟通的平台。尽管成员国利益考量不同，但相信这次峰会仍可形成一些基本共识，包括反对霸权主义、推动多极化等主张。