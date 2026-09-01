在2026年地方选举倒数三个月之际，台湾两大在野政党上星期五（8月28日）在新竹县的竹北市共推人选正式破局。民众党（白）主席黄国昌怒责中国国民党（蓝）未守承诺，数度要求国民党说明。但国民党主席郑丽文并未正面回应，被点名的关键人士、国民党新竹县长参选人徐欣莹更避而不答。

蓝白支持者的愤怒灌爆郑徐两人的脸书：“难怪（执政的）民进党看不起国民党，不用敌人，自己就自杀。”

竹北市是拥有全台人口最多的县辖市，22万居民中多是新竹科学园区工程师，是全台居民最年轻、学历最高、所得最富有的城市。

蓝白原本在大新竹的合作布局，是国民党礼让前民众党籍的高虹安连任新竹市长，民众党支持国民党参选新竹县长。因民进党籍的竹北市长郑朝方的父亲是新竹前县长郑永金，根基稳固，非国民党必争之地，遂有“县长挺蓝、竹北让白”的默契。

然而，兼任民进党主席的总统赖清德征召郑朝方转攻新竹县，局势瞬间翻转。蓝营地方评估，郑朝方一走，竹北成为可攻下的滩头堡。地方利益的算盘一拨，原本的承诺就变得“不合时宜”。

蓝白在新北、宜兰、嘉义等县市合作都有清晰规划与民调依据，对没有白纸黑字的竹北共识便出现“认知落差”。

黄国昌上星期三拜会郑丽文。据黄转述，郑丽文和徐欣莹未否认竹北共识，但郑坦承“无法处理”。黄将矛头对准自称“问心无愧”的徐欣莹，直指徐在国民党内县长初选时，为争取民众党创党主席柯文哲支持，“在柯文哲办公室说了什么，自己忘了吗？”但徐仅透过发言人回应，拒绝正面交锋。

民众党的不满其来有自，当初为了大局不争新竹县长，徐欣莹取得参选资格后，竟力挺自己的子弟兵吴旭智参选竹北市长。白营认为这是过河拆桥，柯文哲也点名要徐出面说明。

蓝营地方的盘算很直接，称吴旭智民调大幅领先民众党的竹北市长参选人邱臣远，礼让一个胜算极低的人毫无道理。民众党则反驳，竹北人口结构特殊，传统电话民调测不到真正的年轻民意。

更棘手的是，民众党支持者已喊出“有白投白，无白不投”。熟悉新竹县选情的蓝白辅选人士都透露，徐欣莹与郑朝方8月民调支持度相差无几，徐欣莹党内初选的裂痕尚未弥平，而郑朝方的非典型绿营背景有机会吸纳中间选民。民众党也称，党内有相当比例支持者愿意转投郑朝方。即国民党若坚持拿下竹北，新竹县确实存在翻盘的风险。

竹北破局不只暴露国民党的诚信问题，更是弱势党中央在地方派系面前的无能为力。郑丽文虽非承诺的当事人，却须承担毁约的政治后果。

更深一层看，国民党从威权时期就形成派系共治，地方桩脚与中央长期存在权力交换的共生逻辑。民主化之后，党主席不再拥有绝对权威，地方山头掌握地方选票，成为党中央不得不迁就的实力派。当地方利益与政党战略发生冲突时，党中央根本压不住阵脚，竹北并非特例。

黄国昌说：“信任建立需点滴累积，破坏却在一夕之间。”这不是情绪发言，而是政治现实。蓝白走过2024大选合作破裂的惨痛教训，好不容易重新搭建合作框架，一个竹北市长就让互信基础出现裂痕。黄国昌表示，至今无法理解“为何会为了一棵树放火烧掉整片森林”。

值得关注的是，民众党的处理相当克制。黄国昌虽重话批评，却明确表示“不会波及其他县市”；柯文哲虽示警外溢效应，却也于上星期天（8月30日）公开支持国民党台中市长候选人江启臣。这种“愤怒但不翻桌”的姿态，折射出民众党的理性计算：2028的目标是拉下赖清德，在野分裂只会让民进党渔翁得利。

但这种克制能维持多久，取决于国民党如何修补信任。如果连竹北市长都不愿让步，2028年总统层级的谈判，蓝营又怎么可能真心分享权力？

竹北破局的本质，是蓝白合缺乏制度性约束的必然结果。没有共同政治纲领，没有权力分享机制，没有违约惩罚，所谓“合作”全靠领导人私谊与一时的利益算计。一旦地方利益与政党战略冲突，地方势力根本不受中央协议约束。

这种脆弱的合作模式，在地方选举尚可勉强应付，到了总统大选层级，类似的场景只会层出不穷。如果蓝白不能从这次教训中建立真正有约束力的合作机制，2028年的结局恐怕早已注定，不是被民进党各个击破，就是再次在互相指责中走向分裂。

一个竹北，或许不会烧掉蓝白合的整片森林，但会使在野阵营支持者的信心加速流失。