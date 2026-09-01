中国一家法院已冻结荷兰晶片制造商安世半导体（Nexperia）及其设备业务部门持有的部分在华资产，涉及金额最高达21.4亿元（人民币，下同，约4亿新元）。

综合路透社和《证券时报》报道，安世半导体的中国母公司闻泰科技星期一（8月31日）晚在公告中说，公司于28日收到广东省东莞市中级人民法院出具的“民事裁定书”，基于公司及裕成控股提出的财产保全申请，法院裁定查封、扣押、冻结被申请人安世有限公司、安泰可有限公司名下价值21.39亿元的等额财产，裁定立即开始执行。

冻结措施涉及安世半导体持有的四家中国境内企业股权，包括位于无锡和上海的半导体业务，以及其设备业务部门在无锡全资拥有的一家公司。相关措施于8月20日至25日期间陆续生效，有效期至2029年8月。

路透社称，中国法院此次采取措施，为闻泰科技争取重新取得安世半导体控制权增加了新的筹码，但并未改变公司现有管理层，也未解决双方围绕控制权的根本争议。

安世半导体回应称，法院措施“不影响安世半导体的日常运营、管理或业务连续性”，并指出案件尚未进入实体审理阶段。

这场争端始于去年。当时，荷兰政府以担忧技术、资金和生产资产可能被转移至海外为由，介入总部位于荷兰的安世半导体事务。随后，荷兰一家企业法院暂停安世半导体首席执行官职务，并将与闻泰科技持股相关的投票权交由独立机构管理。

中国其后对安世半导体在华业务实施出口管制，导致相关产品出货受阻。经北京与海牙磋商后，中国同意恢复供应，荷兰则暂停执行相关命令。

不过，闻泰科技至今仍未恢复失去的投票控制权，这场企业控制权争议仍未解决。

闻泰科技今年5月起诉安世半导体及三名高管，指控被告实施闻泰所称具有歧视性的荷兰限制措施，并索赔80亿元。