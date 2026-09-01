中国和吉尔吉斯斯坦发表联合宣言，称两国关系处于历史最好时期，双方将深化安全、经贸、交通、能源和人文等领域合作，并推动中吉新时代全面战略伙伴关系高质量发展。

据新华社报道，应吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫邀请，中国国家主席习近平8月30日至9月1日对吉尔吉斯共和国进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议。

两国元首会晤后共同发表《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于高质量发展新时代全面战略伙伴关系的联合宣言》。

联合宣言说，双方愿继续在维护国家主权和领土完整、确保社会安全与稳定方面坚定相互支持，加强各领域互利合作，促进经济社会可持续发展，推动中吉新时代全面战略伙伴关系高质量发展，重申愿携手构建睦邻友好、共享繁荣的中吉命运共同体。双方强调，将继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持。

吉方重申支持一个中国原则，反对任何形式的“台独”，并支持中国为实现国家统一所作努力；在涉疆、涉港、涉藏等问题上坚定支持中方。中方则表示，坚定支持吉尔吉斯斯坦走符合本国国情的发展道路，并支持吉方维护国家安全稳定、主权和领土完整。

在安全领域，双方同意深化执法安全和防务合作，共同打击恐怖主义、分裂主义和极端主义，以及有组织犯罪、贩毒、网络诈骗、非法移民和走私活动，并加强网络安全、信息安全和人工智能等领域合作。

在经贸领域，双方将继续推进“一带一路”倡议同吉尔吉斯斯坦“2030年前国家发展纲要”对接，扩大双边贸易和投资，加强数字经济、制造业、农业、物流、基础设施、汽车、矿产等领域合作。

双方也同意推进金融合作，支持符合条件的吉尔吉斯斯坦银行加入人民币跨境支付系统（CIPS），研究中资银行在吉尔吉斯斯坦开设分行的可能性，并扩大双边贸易投资本币结算。

在互联互通方面，双方将保障中吉乌铁路项目顺利实施，加快别迭里口岸基础设施和相关公路建设，并加强交通物流和口岸合作，为开通新的直达和转运线路创造条件。

在能源领域，双方将加强油气、煤炭以及风电、太阳能和水电合作，并推动两国企业共同开发可再生能源项目。

在人文交流方面，双方同意继续深化教育、科技、医疗卫生、文化、旅游、媒体和青年等领域合作，并持续便利签证政策。

在多边事务上，双方重申将维护以联合国为核心的国际体系，反对单边主义和保护主义。中方祝贺吉尔吉斯斯坦当选2027年至2028年度联合国安理会非常任理事国，吉方则表示支持中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议。

双方还同意继续加强上海合作组织框架内合作，并加快筹建上海合作组织开发银行。中方同时欢迎吉尔吉斯斯坦加入世界人工智能合作组织和国际调解院。