中国全国政协常委、中国佛教协会副会长班禅额尔德尼·确吉杰布，在西藏日喀则市扎什伦布寺主持法会，为西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害群众祈福。

据《西藏日报》报道，星期一（8月31日）上午9时30分，班禅额尔德尼·确吉杰布与众僧在扎什伦布寺措钦大殿一起念诵经文，超度遇难的生灵，祈愿逝者往生极乐，生者离苦，众生安康。

法会历时一个半小时，扎什伦布寺僧人和日喀则市宗教界人士200余人参加了祈福法会。

尼泊尔和中国西藏边境地区山洪泥石流的确认死亡人数在当地时间星期一下午5时已上升至951人，另有4793人仍处于失联状态。

中国国家防减救灾办救灾工作组负责人、应急管理部救灾司副司长王超星期一说，已经完成所有高风险村组的全面排查。受灾害影响的群众已经全部转移到城区的酒店、民宿和宾馆，他们的基本生活已经得到妥善安置。

王超称，目前各类救灾物资储备充足，“后期我们将结合风险村的排查和救援队伍的需求，以及恢复重建阶段受灾群众返家情况，做好中长时段的物资保障。”

另据日喀则市委网信办官方微信公号“云端珠峰”消息，受中国国家卫健委指派，国家精神疾病医学中心（四川大学华西医院）选派10名心理应急救援专家，进驻安置点为灾民纾解情绪。

四川大学华西医院应急办公室副主任邹翎说，专家通过心理疏导技巧，帮助灾民从当下的不适症状中恢复，同时培训当地医务人员，传授心理自救方法，确保安置区民众身心健康。