中国国家主席习近平预计本月下旬访问美国前，与美国总统特朗普关系密切的蒙大拿州共和党籍参议员戴安斯（Steve Daines）再度访华，先后考察杭州、广州多家科技企业，并与浙江省省长刘捷会面。

据浙江省外事办微信公众号消息，戴安斯上星期三至六（8月26日至29日）与美国驻华大使庞德伟、美国驻上海总领事马志安等访问杭州，并在中国人民外交学会副会长耿爽等陪同下，参访高校与一线科企，感受浙江产学研深度融合的发展生态。

刘捷上星期五（28日）与代表团会面时说，浙江将认真落实中美元首重要共识，加强同美国在产业创新、贸易投资等领域的合作，进一步深化人文交流，为推动中美关系行稳致远作出更多贡献。

戴安斯一行还走访浙江大学，以及恩和科技、灵伴科技、地卫二空间技术和群核科技四家企业。代表团随后前往广州，考察智能空中交通企业亿航智能。亿航智能发布新闻稿称，戴安斯夫妇在公司参访超过三小时，并登上EH216-S无人驾驶载人电动垂直起降航空器，体验全自动飞行和降落。

近年来，戴安斯已成为华盛顿与北京之间的重要非正式沟通渠道。今年5月特朗普访华前，他也曾率领美国国会代表团访问中国。

《南华早报》8月1日引述知情人士报道，戴安斯预计将在习近平访美前再次访华，展开新一轮会谈，以协助敲定中美元首峰会议程。知情人士称，戴安斯一直在两国领导人会晤前传递信息，并协助双方缩小在峰会重点议题上的分歧。

戴安斯曾在1990年代在中国大陆和香港工作六年，担任美国日用品公司宝洁的高管，是少有具备在中国工作经验的美国政界人物。