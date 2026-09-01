中国多部门发布推动商品消费扩容升级意见，提出到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元（人民币，下同，11万3400亿新元）左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场。

中国商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等七个部门近日印发的关于推动商品消费扩容升级的实施意见星期一（8月31日）对外发布。

实施意见提出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动相关领域消费持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。

实施意见提出了促进商品消费的四方面重点任务：一是促进大宗耐用商品消费，深入推进汽车流通消费改革试点，全链条扩大汽车消费；加快智能家居应用推广。

二是稳步提升生活日用商品消费，促进食品、饮料、纺织服装、文体娱乐用品等消费品质提升。

三是支持特色商品消费，聚焦“一老一小”，支持银发、婴童产品消费；促进国货“潮品”、外贸优品、国际精品等消费。四是培育壮大升级类商品消费，顺应消费升级需求，促进绿色、智能、健康等产品消费。