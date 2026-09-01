台湾出席在邦交国帕劳举行的太平洋岛国论坛领导人年度会议后，北京警告，此举将带来后果。

据路透社报道，中国大陆政府太平洋岛国事务特使钱波星期一（8月31日）在论坛开幕式后说，台湾出席会议“总会有后果”。他强调“这不是威胁”，但未说明具体会有什么后果。

钱波还说：“所有人都反对这么做，因此这种情况本不该发生。我们认为，这种做法非常不妥。”

北京此前已对台湾出席会议表示严重关切，并敦促论坛秘书长“严格遵守一个中国原则，妥善处理涉台问题，避免中国同论坛之间的关系健康稳定发展受到影响”。

澳洲总理阿尔巴尼斯被记者问及钱波的言论时说：“这里发生什么，由太平洋岛国论坛决定，而不是由其他任何国家决定。这首先是太平洋大家庭的一次聚会……我期待与各方交流。”新西兰外长彼得斯也表达了类似立场，称太平洋岛国论坛不会听从论坛以外国家的指示。

台湾外长林佳龙同日说：“台湾很荣幸能成为太平洋地区的伙伴，并将继续与大家站在一起，共同努力，让太平洋地区更加繁荣、和平。”

本届论坛在8月30日至9月4日举行，主办国帕劳是台湾目前仅有的12个邦交国之一。台湾外长林佳龙受邀参加论坛期间的会议和场边活动，但台湾并非论坛正式对话伙伴，而是发展伙伴；中国大陆则是对话伙伴。

太平洋岛国论坛共有18个成员，包括澳洲、新西兰和多个太平洋岛国。不过，斐济、瓦努阿图、萨摩亚、所罗门群岛和基里巴斯领导人均未出席此次会议。

彼得斯接受澳洲广播公司访问时说，对于多名国家领导人缺席会议，他“高度怀疑”背后另有原因。不过，澳洲外交部长黄英贤星期二（9月1日）说，各国领导人会自行决定是否出访，一些人无法与会也有多种原因。

除了帕劳，台湾在太平洋地区的另外两个邦交国是图瓦卢和马绍尔群岛。太平洋岛国论坛成员瑙鲁、基里巴斯和所罗门群岛则自2019年以来先后与台湾断交，转而与北京建交。

去年峰会由所罗门群岛主办。台湾被拒绝与会后，所有域外国家的邀请也一并被取消，尽管太平洋岛国高度依赖外国援助和投资。