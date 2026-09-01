中国汽车制造商试图进一步压缩已经极快的新车研发周期，但随着监管部门加强对汽车安全和测试环节的审查，但“唯快不破”的模式正面临现实考验。

彭博社报道指出，目前，中国车企的开发周期约为两年，而传统外国汽车制造商通常需要约三至五年。而随着市场竞争加剧，利润压缩，全新车型从研发到上市的周期可能进一步压缩至18个月，成为新的行业标准。

这种“中国速度”成为全球汽车业的新标杆，也引发担忧。近期中国汽车安全监管力度专项行动表明，监管部门已经开始担忧开发周期太短带来的负面影响。

中国工业和信息化部上周四（8月27日）发布了工信部等四部门办公厅关于开展道路机动车辆产品生产一致性和质量提升专项行动的通知，决定在全国开展为期一年的专项行动。

官方文件明确，要集中整治四类问题：生产一致性、可靠性、耐久性、新技术测试验证。

其中一项是，监管部门会检查车企的“新车设计使用寿命和研发周期情况”，以及新技术、新材料、新结构有没有经过充分测试验证。

通知也特别提及，各地工业和信息化主管部门要落实属地责任，督促指导属地企业加强汽车产品“激进式创新设计测试验证”，充分评估安全风险，稳妥审慎推动新技术装车应用，还提出对非理性竞争问题较多、质量安全风险较高的车企和车型加大抽查力度。

监管部门可以进入车企、经销场所检查，并随机抽取整车、零部件送检；问题严重的，还可能被公开通报、暂停产品公告、暂停强制性认证甚至罚款。