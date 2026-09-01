乌兹别克斯坦证实，已成为继巴基斯坦之后，第二个装备中国国产歼-10CE战斗机的国家。

据《南华早报》报道，此前有消息称，乌兹别克斯坦订购了24架歼-10CE，但两国均未证实这笔交易。

不过，乌兹别克斯坦总统办公室上星期五（8月28日）为庆祝独立日发布的视频中，出现至少六架歼-10CE。画面显示，这些战机停在跑道上，随后进行编队飞行，并接受通常用于迎接重要新飞机的“过水门”仪式。

乌兹别克斯坦国防部上星期天（30日）也发布相关视频，并由国家电视台播出，称这些飞机是“守卫我国空中边界的现代化战机”。

歼-10CE是歼-10C的出口型号，属于4.5代多用途战斗机。巴基斯坦是它的首个海外买家。美国五角大楼最新发布的中国军力报告显示，截至去年5月，巴基斯坦已接收20架歼-10CE。

去年印巴冲突期间，巴基斯坦曾称使用歼-10CE击落多架印度军机，包括法国制造的“阵风”战机。这场冲突也被视为歼-10CE首次在实战中展示作战能力。

中国军用航空专家鲁普雷希特（Andreas Rupprecht）说，乌兹别克斯坦成为第二个经证实装备歼-10CE的外国用户，意义重大，因为这个中亚国家过去几乎完全从俄罗斯采购军事装备。

他说：“这显示中国正逐步凭借高科技系统，打入过去由俄罗斯等国家主导的市场。”