中国人工智能（AI）企业智谱上半年营收增幅远逊于预期，亏损也仍在持续，凸显出该公司为保持在中国人工智能领域第一梯队所付出的成本日益高昂。

智谱星期一（8月31日）截至6月的上半年业绩，显示营收增长近四倍，至9.54亿元（人民币，下同，1.8亿新元），但仍比分析师平均预期低约30%。同期亏损收窄至20.7亿元人民币。

智谱处于中国开放权重AI开发的前沿，力图与资金更雄厚、算力资源更丰富的硅谷对手直接竞争。

智谱最新业绩则引发外界对其能否将技术实力转化为商业成功的质疑。彭博社称，中国AI初创企业正通过价格战争夺市场份额，在进口高端晶片受限的情况下，这也令人更加质疑它们的盈利前景。

智谱自1月上市以来市值飙升逾800%，最高达到1370亿美元（1741.9亿新元），超过中国许多传统互联网巨头。此后，随着月之暗面的Kimi K3等竞争对手模型提高竞争门槛，智谱股价有所回落，但公司凭借两项升级（包括低调推出的GLM-5.3-Flash）重新跻身第一梯队。

彭博分析师认为，智谱2026年的亏损可能会进一步扩大，因其上半年销售额较预期低30%，而且该公司将业务重心转向利润率较低的云服务。此外，智谱规模仍然偏小，与本土同行MiniMax一样，缺乏与腾讯、字节跳动和阿里巴巴竞争所需的优势和资源。