台湾新竹县竹北市长“蓝白合”破局后，一度传出出现转机。国民党前立委林为洲称，经过协调，国民党和民众党目前倾向共同支持民众党参选人邱臣远；不过，国民党党务人士随后称，相关说法只是“乌龙一场”。

国民党和民众党此前协调，由民众党支持国民党新竹县长参选人徐欣莹，竹北市长则由民众党推派人选。但民众党主席黄国昌转述，国民党主席郑丽文最后表示“无法处理”竹北市长选举。民众党上星期五（8月28日）随即宣布，邱臣远将参选到底，竹北“蓝白合”正式破局。

林为洲星期一（8月31日）晚在脸书发文说，当天与新竹县地方人士以及郑丽文、黄国昌等人协调后，各方已有一致共识，就是“蓝白合作，才能胜选”，无论竹北市长还是新竹县长选举，都希望朝蓝白合作方向推进。

他接受《联合报》访问时进一步透露，竹北市长一役“基本上倾向支持民众党的邱臣远”，新竹县长则以支持徐欣莹为目标。不过，最终人选仍须由国民党和民众党主席作出决定，并共同对外宣布。

据了解，林为洲当天先联系新竹县议长张镇荣，称国民党竹北市长参选人吴旭智有意退让，张镇荣随后将消息转告新竹县长兼国民党县党部主委杨文科。杨文科与林为洲会面后表示，如果吴旭智愿意退让，仍须由郑丽文亲自到新竹协调才能定案。林为洲下午随即致电郑丽文，说明各方态度。

不过，吴旭智随后否认有退选意愿，也否认林为洲曾来电。他强调，蓝白合作仍须由党中央沟通协调，自己尊重党内机制，也会继续走访地方、争取支持。

邱臣远则说，目前民众党中央持续沟通协调，并与他保持紧密联系。作为第一线候选人，他和团队会“一步一脚印”稳健推进，全力争取竹北市民支持。

黄国昌星期二（9月1日）受访时证实，林为洲确实曾致电给他。但接完电话后，他也向郑丽文确认情况，郑丽文表示，自己掌握的实际状况与林为洲传递的信息“有点落差”。

国民党党务人士则还原协调过程称，相关当事人被询问时，都未证实有礼让意愿，目前竹北市长选举仍朝蓝白各自推派人选的方向发展。

参与协调的蓝营人士说，党中央此前已将地方意见整理成书面报告呈报郑丽文，内容明确反映地方对整合方案仍有保留。在双方实力存在明显落差的情况下，要求较占优势的一方退让，本就缺乏说服力。