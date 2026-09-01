币圈富商孙宇晨与中国知名女星景甜的感情及金钱纠纷引发争议和对孙宇晨的大量批评。中国媒体报道，孙宇晨近日对批评他的自媒体发起批量实名投诉。

据北京青年报、红星新闻等报道，孙宇晨以“侵犯名誉/商誉/隐私/肖像”为由，对包括卢克文工作室、36氪、“萝严肃”等在内的多个自媒体账号发起批量投诉。投诉材料中要求平台处置使用了“割韭菜”等定性化表述、强化负面人设的文章，并称已委托律师固定证据。

上周四（8月27日）晚，孙宇晨起诉演员景甜冲上微博热搜。律师张起淮发文称，孙宇晨因相关财产争议，以景甜及其父母为被告提起民事诉讼，涉案标的3000万余元（人民币，567万7300新元），案件已依法立案。张起淮对红星新闻表示，起诉的原因就是要回彩礼。

中国自媒体卢克文工作室旗下账号“云海观星社”在此事后发布了题为《他的这次炒作失败了》的文章，批评孙宇晨利用感情纠纷博取流量。卢克文星期一（8月31日）在微博上称自己的文章被孙宇晨实名投诉。

孙宇晨小作文事件占据多天微博热搜，中国官方媒体也对此事发表看法。人民网针对此事发文称，网民有吃瓜的权利，但平台有把关的义务，唯流量是图就是作恶。浙江宣传也批评，一些人为获得流量不择手段。