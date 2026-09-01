线上时尚零售商希音（Shein）历经多年努力星期二（9月1日）正式在香港挂牌，但公司股价在早盘交易中大幅下跌。

希音股票以每股48.56港元（7.88新元）开盘，与首次公开售股（IPO）的最终发行价一致。此次IPO筹资17亿美元（21.6亿新元），公司总估值为265亿美元。

开盘后，股价一度下跌10%。截至星期二上午11时25分，公司股价下跌8.28%至44.54港元。

中国光大证券国际策略师伍礼贤（Kenny Ng）表示，希音股价目前低于IPO发行价，这反映出Shein近几年面对重大挑战，加上公司去年的财务表现有所下滑。近年来国际贸易政策不断变化，地缘政治紧张局势也影响全球消费者信心，因此部分投资者对希音的估值仍然相对谨慎。

激石集团研究主管是魏斯顿（Chris Weston）指出，希音的机构投资者认购倍数为2.6倍，散户投资者认购倍数则为5.6倍，认购需求远低于长鑫存储和宇树科技。

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他认为，这释放出当前投资者希望在中国大陆和香港市场配置人工智能、机器人和存储晶片领域的信号。“投资者认为这些领域具备结构性增长潜力，需求也高度集中，同时也是中国当前战略投入力度最大的方向。”