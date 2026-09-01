台湾总统赖清德说，在人工智能（AI）快速发展之际，全球科技产业更需要值得信赖的合作伙伴。台湾数十年来已建立完整的半导体聚落，并以民主法治为基础，稳定供应全球市场、信守承诺，累积国际伙伴信赖。

据台湾总统府新闻稿，赖清德星期二（9月1日）上午出席“2026晶链高峰论坛”时说，AI算力需要晶片，而每一颗晶片背后，都连接着全球产业链。从IC设计、设备、材料、先进制程到封装测试，每个环节都需要不同国家和企业共同投入，台湾半导体产业的发展正是全球分工与长期合作的成果。

赖清德说，台湾数十年来建立起完整的半导体聚落，“具备快速、弹性、高效率的制造能力；并在民主法治的基础上，稳定供应全球市场、信守承诺，累积国际伙伴的信赖，吸引更多企业长期布局台湾”。

他强调，台湾有能力制造全球最先进的晶片，也会珍惜数十年来与国际伙伴建立的信任，持续成为全球科技产业稳定、可靠的合作伙伴。

赖清德指出，面对天灾、疫情或地缘政治变动，台湾将与各国加强合作、分散风险，共同打造更具韧性的供应链，让各国和企业能够稳定生产、持续投资。

他说，台湾未来将“以信赖开启合作，让合作累积韧性，让韧性创造共荣”。

在中美及中欧贸易与科技紧张局势升温之际，台湾近年来积极强调自身作为可靠、由民主制度治理的半导体生产基地角色。与此同时，台湾也面对美国要求降低全球晶片制造高度集中于台湾的压力。台积电目前计划在美国亚利桑那州投资总计2650亿美元（约3370亿新元），持续扩大当地晶圆厂及相关设施布局。

另据路透社报道，在赖清德致辞前播放的预录影片中，美国国务院经济事务次卿赫尔伯格（Jacob Helberg）说，半导体将决定谁能在AI领域取得领先、国防能力如何发展，以及“谁将在下一代全球经济中制定规则”。

赫尔伯格说，台湾正扩大在美国投资，与美国共同强化制造业基础，因为世界已经认识到，“缺乏韧性的高度集中本身就是一种脆弱性”。