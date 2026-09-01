中国新疆再有一所小学以左宗棠命名，香港媒体认为，这反映北京正加强对这名晚清重臣“收复新疆”事迹的宣传和纪念，以强化“中华民族共同体意识”。

据中新网报道，乌鲁木齐市第三小学星期一（8月31日）举行揭牌仪式，正式加挂“乌鲁木齐市左宗棠小学”名称。这也是继哈密市左宗棠小学和湘阴县湘左宗棠学校后，中国全国第三所以左宗棠命名的学校。

左宗棠是湖南湘阴人，也是晚清著名政治家和军事家。1876年，他率领清军分三路进入新疆，收复当地大部分地区，并因抵御沙俄扩张而被视为民族英雄。

报道称，乌鲁木齐市第三小学的办学历史可追溯至晚清时期，与当时的边疆文教事业密切相关。左宗棠收复新疆后倡导兴办义塾、启迪民智，这所学校的前身便源自相关教育体系。

香港《明报》星期二（9月1日）刊登评论文章称，中共中央统战部原常务副部长陈小江去年主政新疆后，当地明显加强对左宗棠“收复新疆”事迹的宣传和纪念，以强化“中华民族共同体意识”。

文章指出，由于左宗棠曾参与镇压太平天国运动和陕甘回民起义，涉及敏感民族问题，因此中国官方过去较少宣传他的相关事迹。

2021年3月，中国国家主席习近平到福州考察时，曾参观左宗棠文化纪念展馆，此后有关左宗棠的宣传逐渐增加。2025年，大型历史人文纪录片《左宗棠收复新疆》播出，成为首部系统讲述左宗棠相关历史功绩的纪录片。

文章说，曾任中国国家民族事务委员会主任的陈小江，去年7月接替马兴瑞出任新疆党委书记。此后，新疆对左宗棠的纪念活动进一步增加。

根据文章，作为左宗棠收复新疆时的战略要地，哈密市第一小学去年10月加挂“哈密市左宗棠小学”校牌，主打“文化润疆”和爱国主义教育。

今年以来，新疆还通过设立历史标识、兴建雕塑和举办学术研讨会等方式纪念左宗棠。1月4日，“左宗棠收复新疆最后一战决胜地”和“宗棠亭”两处历史文化标识牌在和田县揭牌；8月22日，名为“左公复疆”的左宗棠雕像在哈密揭幕；当地隔天又举行“左宗棠与边疆治理”学术研讨会。