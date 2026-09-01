中国民营商业航天公司星河动力成功发射自建的中大型可重复使用液体运载火箭智神星一号。

综合新华社、《科创板日报》报道，星期二（9月1日）上午10时，星河动力自建的智神星一号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，运载火箭全程飞行正常，达到试验目的，任务取得圆满成功。

智神星一号为两级构型，全长52米，芯级直径3.35米，起飞质量约283吨，起飞推力350 吨，低轨道运载能力达到7吨，填补了中国民营火箭在5至15吨级运力区间的市场空白，定位明确指向低轨卫星互联网大型星座与大型遥感卫星的批量组网。

此前中国成功实现中大型可重复使用运载火箭发射入轨的民营企业，仅有蓝箭航天与中科宇航两家，星河动力成为第三家跨过这道门槛的民营企业。

中国两大低轨星座进入组网高峰期，有测算显示未来七至10年需要700至800枚中大型运载火箭，供给端当前仍以“国家队”为主力支撑。民营企业预计将扮演越来越重要的角色。

此次发射成功也为星河动力上市补足条件。上交所明确，商业火箭企业“实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，是科创板上市的重要标准之一。

报道称，如今，蓝箭、中科宇航已进入正式审核，智神星一号顺利入轨之后，星河动力成为下一家递交IPO申报材料的热门候选企业。