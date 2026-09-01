台湾新北市长选情持续胶着。最新民调显示，民进党参选人苏巧慧支持度为35.2%，首次在这项系列民调中微幅领先国民党参选人李四川的34.7%，不过两人差距仍在抽样误差范围内。

综合中天新闻网和民视新闻网报道，信民协会星期二（9月1日）公布最新双北民调。调查由民调专家戴立安设计、毕肯市场研究执行。

戴立安指出，本次民调样本的政党倾向中，泛蓝支持者占25.4%，民众党支持者占7.3%，合计32.7%；泛绿及倾向泛绿的民众党支持者则占33.8%，两者大致相当。他认为，样本结构并无明显蓝绿失衡。

虽然苏巧慧与李四川的差距只有0.5个百分点，仍处于正负三个百分点的抽样误差范围内，但戴立安分析，李四川的选情目前面临几项结构性弱点。

从基本盘来看，倾向支持李四川的选民中，82.8%表示会投给他；倾向苏巧慧的选民则有92.6%已经表态支持苏巧慧，两者相差近10个百分点。戴立安认为，这显示苏巧慧在基本盘凝聚程度上暂时领先。

调查也显示，38.6%受访者认为新北市应“换民进党做做看”，高于认为应由国民党继续执政的33.1%。这一结果与4月调查的37.9%对32.0%大致相近，显示要求政党轮替的民意相对稳定。

戴立安进一步指出，主张“换民进党做做看”的受访者有38.6%，高于苏巧慧目前35.2%的支持度，意味着仍有部分倾向政党轮替的选票尚未完全转化为对苏巧慧的支持。

反观李四川，他34.7%的个人支持度反而高于33.1%的国民党续任期待值。戴立安认为，这显示李四川目前呈现“人大于党”的情况，未来能否进一步扩大支持，可能更依赖个人表现，而非政党基本盘的红利。

民调显示，现任国民党籍新北市长侯友宜施政满意度高达72.4%，横跨蓝绿白及中间选民，但这股高满意度尚未明显转化为李四川的支持。

戴立安指出，政党、人选与现任首长是完全不同的维度，高满意度无法“过度转嫁”；且台北市长蒋万安的好感度已从4月的62.6%降至49.9%，台北市的外溢效应正在减弱。

他认为，苏巧慧与李四川的选战已进入争取中间选民、巩固基本盘的关键期。李四川若无法把侯友宜的高满意度进一步转化为实质选票，并提高泛蓝群体的投票意愿，后续选情恐将面临极大挑战。

此外，由于苏巧慧的竞选总部主委就是前总统蔡英文，因此这次新北市长选举，除了是苏巧慧与李四川的实力比拼，也是蔡英文和侯友宜两人的助选人气比拼。

民调显示，在调查询问好感度的八名政治人物中，蔡英文是唯一好感度超过五成者，达54.2%。

本次调查于8月26日至28日进行，对象为设籍新北市、年满20岁的民众，共完成1071份有效样本。在95%信心水准下，抽样误差最大为正负三个百分点。