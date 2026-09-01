中国官方披露，全国光伏发电装机容量首次超过煤电，成为中国第一大电源类型。

据央视新闻报道，中国国家能源局星期二（9月1日）公布的最新数据显示，截至今年7月底，全国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，略高于12.85亿千瓦的煤电装机容量。

目前，光伏占全国发电总装机容量的31.5%。今年前七个月，全国光伏发电量超过8024亿千瓦时，同比增长15.5%，相当于全国每八度电中约有一度来自光伏。

能源局预计，未来五年中国光伏产业投资将超过2万亿元人民币（3784亿新元），并称源源不断的绿色电力一边筑牢国家能源安全的坚固屏障，一边为经济高质量发展持续注入绿色动能。

中国是全球最大的温室气体排放国，已承诺在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。数十年来，煤炭一直是中国最主要的发电能源，也是温室气体排放的重要来源。

不过，法新社今年2月查阅的数据显示，尽管中国电力需求持续增长，2025年煤电发电量仍下降近2%，为六年来首次下滑。部分分析师指出，这也是有记录以来煤电发电量首次在电力需求增加的同时下降。

近年来，中国可再生能源装机规模迅速扩大，煤炭在能源结构中的占比则逐步下降。中国电力企业联合会数据显示，中国去年新增光伏装机容量315吉瓦、风电装机容量119吉瓦，两者合计占全国新增发电装机容量的80%以上。