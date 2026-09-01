中国国家主席习近平在访问埃及前在当地媒体发表署名文章，称中埃关系历经70年国际风云变幻考验，始终航向不偏、成色不变、动力不减。

据新华社报道，习近平星期二（9月1日）在赴开罗对埃及进行国事访问之际，在埃及《金字塔报》、《消息报》、《共和国报》发表题为《风雨同舟七十载，踔厉奋发新征程》的署名文章。

文章称，这是他担任中国国家主席后第二次访问埃及。“10年前我访问埃及，埃及古老厚重的文明、蓬勃向上的气象给我留下深刻印象。再次前往，我期待同塞西总统畅叙友谊、共商合作，为深化中埃全面战略伙伴关系擘画新蓝图。”

习近平说，70年前，中国和埃及正式建交，开启了新中国同阿拉伯和非洲国家友好合作的大门。70年栉风沐雨，中埃关系历经国际风云变幻考验，始终航向不偏、成色不变、动力不减，成为中阿、中非集体合作的样板和发展中国家友好相处、团结协作的典范。

他提到，埃及是中国在阿拉伯世界和非洲的重要贸易和投资伙伴，是最早参与共建“一带一路”的国家之一。“我和塞西总统共同揭牌的中埃苏伊士经贸合作区给当地带来大量投资和就业，助力埃及加速现代化进程”。

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习近平也说，当前，中埃两国在维护国际秩序、倡导公平正义、践行多边主义等方面有着共同的目标和追求，双方都坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，都致力于推动热点问题政治解决、实现地区和平稳定，彰显全球南方国家联合自强、坚守公平正义的责任和担当。

他指出，中埃两国都处在发展振兴的关键阶段，中方愿同埃方一道，深化全面战略伙伴关系，推进中埃命运共同体建设，携手实现现代化。

习近平呼吁双方要深化发展战略对接，高质量共建“一带一路”，积极挖掘合作潜力，拓展务实合作空间，为中埃互利合作注入不竭动力。