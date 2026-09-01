受存储供应趋紧、晶片价格持续上涨影响，中国手机市场掀起新一轮涨价潮，华为、小米和荣耀等多个品牌均上调部分机型售价。

综合中国《证券时报》和第一财经星期二（9月1日）报道，华为、小米和荣耀近期陆续调整官方商城售价，覆盖入门、中端和高端旗舰机型。与年初多家厂商公开宣布涨价不同，本轮调价并未统一发布通知。

华为Mate 80全版本统一上涨800元（人民币，下同，约151新元），12GB+256GB版本从4699元涨至5499元；Mate 80 Pro和Mate 80 Pro Max各版本则上涨1000元，其中Pro Max顶配版本售价升至9999元。

荣耀Power2两个在售版本分别上涨500元和600元，旗舰机型Magic8各版本涨幅则介于300元至500元。小米同样上调多款机型价格，其中小米17和17 Pro分别上涨300元，17 Pro Max上涨500元。

截至目前，三家厂商均未就本轮涨价发布正式声明。但第一财经引述华为客服称，受关键物料价格调整影响，产品成本上涨，因此相应调整售价；小米客服也称，核心元器件采购成本持续上涨。

本轮涨价背后，是上游存储晶片价格飙涨。市场研究机构Counterpoint Research数据显示，今年第二季智能手机内存价格环比上涨超过80%；截至上半年，智能手机存储晶片合约均价较去年底上涨超过200%。

元器件涨价也开始影响厂商盈利。华为最新半年报显示净利润承压，知情人士称，存储等元器件成本上涨是影响利润的因素之一，研发投入增加也进一步拖累短期利润。

此前，苹果集中上调了除手机外多条产品线的售价。刚刚卸任苹果首席执行官的库克今年6月坦言，部分产品涨价“不可避免”。市场因此普遍预期，即将于下周发布的苹果下一代旗舰手机售价也可能进一步上调。