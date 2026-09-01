中国首部人工智能生成内容（AIGC）长剧《后西游记》开播，中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文称，反对AI取代真人表演，认为这不仅会冲击表演艺术，也可能大规模挤压影视从业者的就业空间，造成非常负面的长远影响。

综合凤凰网和IT之家报道，《后西游记》星期一（8月31日）傍晚6时在芒果TV上线，同晚8时登陆湖南卫视电视剧黄金档。

这部神话题材季播剧改编自明末清初匿名作者所著的同名神魔小说。第一季共30集，每集40分钟。原著是《西游记》三大续书之一，讲述世人误解真经后，“西游二代”因缘际会再度集结取经的故事。

此外，《后西游记》也是中国国家广播电视总局2025年8月推出丰富电视内容举措后，首部采取“边制作、边审核、边播出”模式的剧集。报道称，这一模式不仅能缩短制作和播出周期，也方便创作团队根据审核意见和观众反馈调整剧情。

数据显示，《后西游记》首播后，实时收视率位居省级卫视同时段第一。

胡锡进星期二（9月1日）在微博发文说，《后西游记》属于玄幻题材，原本就会大量运用3D等技术，因此可以视为3D动画的升级版，具有技术进步的积极意义；但同时，它也标志着纯AI长剧正式进入主流播出平台。

他希望，这项技术不要进一步向由真人演绎的现实主义剧集和院线电影渗透，对真人表演发起“总攻”。

胡锡进重申，他坚决反对AI技术取代人类表演，以及大规模制作人类现实主义题材的院线电影与剧集，从根本上冲击甚至逐步取代人类表演这门艺术，大规模挤压影视行业从业者的就业岗位。

他说，院线电影和电视剧是人类精神艺术消费的重要领域，“一旦形成AI不受限制的占领式侵入，就会树立起AI合理驱逐人类岗位的示范，这将产生非常负面的长远影响”。

胡锡进认为，目前正处于为AI发展确定方向的十字路口，“是需要我们保持冷静的关键时刻”。他说，AI应像蒸汽机和纺织机一样，开辟新的技术时代，改善人类的工作和生活，帮助解决能源短缺、过度加班、贫困和分配不均等问题，而不能成为“一台推土机”，推倒无数普通人安稳的生活。

他也反对将普通人失去工作包装成科技转型的“必要代价”，并称“AI长久发展，不能成为很多人失去工作冠冕堂皇的理由”。他认为，社会必须在科技进步与保障普通人就业、生活幸福之间找到稳健的平衡。