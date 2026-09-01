中国和尼泊尔边境发生泥石流，中国救援在艰难推进中。当地官员表示，救援当前工作重点仍是打通公路通道。

据新华社报道，西藏自治区吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部副指挥长、日喀则市委副书记、代理市长罗布次仁表示，救援人员已连续四天利用生命探测仪等设备，通过各种方式对国门区域的0.7平方公里开展搜救。

罗布次仁表示，当前工作重点仍是打通通往国门的公路通道，同时进一步加大对国门区域的搜救力度。

他也表示，当前道路抢通工作已进入施工难度最大、工程量最大的攻坚阶段，首要任务仍然是想尽一切办法推进陆路通道，目前参与抢通的有近700人，投入专业机械设备300余台次。

至星期二上午10时50分许，G216线受吉隆泥石流灾害冲毁的道路已抢通至距离吉隆口岸一公里以内。

据介绍，近两日仍有强降雨，当前救援工作的重要任务是要防范次生灾害，确保救援安全。此外在开展道路抢通工作的同时，通过空投方式加强国门核心区域的补给和人员力量，对核心区的搜救力度不减。