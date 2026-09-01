中国大陆官方警告，让台湾参加太平洋岛国论坛领导人年度会议“总会有后果”。台湾外交部长林佳龙在帕劳对此回应称，台湾将让太平洋更和平。

台湾外交部上周宣布，林佳龙将在8月27日至9月3日率团前往帕劳，出席第55届太平洋岛国论坛峰会相关活动。

本届论坛在8月30日至9月4日举行，主办国帕劳是台湾目前仅有的12个邦交国之一。林佳龙受邀参加论坛期间的会议和场边活动，但台湾并非论坛正式对话伙伴，而是发展伙伴；中国大陆则是对话伙伴。

据路透社报道，中国大陆政府太平洋岛国事务特使钱波星期一（8月31日）在论坛开幕式后说，台湾出席会议“总会有后果”。他强调“这不是威胁”，但未说明具体会有什么后果。

综合台湾《自由时报》和ETtoday新闻云等报道，林佳龙星期二（9月1日）通过外交部回应北京与会警告时说，他认同帕劳总统惠恕仁星期一在论坛开幕式提到的团结精神。这正是“太平洋之道”的核心精神：以对话取代对抗、以共识取代胁迫，以相互尊重做为区域合作基础。

他强调，台湾很荣幸能够作为太平洋的伙伴，持续和大家站在一起、共同合作，让太平洋更繁荣、更和平。