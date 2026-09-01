中国国家主席习近平出席上合会议并致辞，提出包括坚持发展优先、安全为要、以人为本、对话协商的四点主张。

习近平星期二（9月1日）在比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议，发表《推动上海合作组织实现更高质量发展》讲话。

习近平说，今年是上海合作组织成立25周年，最重大的发展成就是一步步成为世界上幅员最广、人口最多、发展潜力巨大的新型区域合作组织；最宝贵的精神财富是开创性提出和始终遵循互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”；最重要的合作经验是找到不结盟、不对抗、不针对第三方的正确共处之道，推动地区国家携手建设共同家园。

习近平说，站在关乎人类前途命运的十字路口，上海合作组织应该勇担历史责任，主动引领历史航向。他提出四点主张。

第一，坚持发展优先，开创共同繁荣的前景。倡导普惠包容的经济全球化，巩固贸易投资、互联互通、能源资源等传统领域合作，拓展人工智能、数字经济、绿色产业、绿色矿产等新兴领域合作。

习近平说，中方将上海合作组织视为高质量共建“一带一路”、践行全球发展倡议的优先区域，将继续办好上海合作组织数字经济论坛、农业博览会等活动，面向上合组织国家建设国际人工智能应用合作中心，在天津成立中国-上海合作组织口岸经济合作中心，在未来三年同上合组织国家联合实施100个科技合作项目。

第二，坚持安全为要，营造普遍安全的环境。习近平说，要统筹应对传统和非传统安全威胁，打击“三股势力”、跨国有组织犯罪、毒品走私和电信诈骗，加强信息、生物、外空安全合作，严防外部势力干涉各国内政、危害政治安全、破坏地区稳定。

他说，中方支持尽早启用上海合作组织“四个安全中心”，提高成员国应对安全威胁和挑战的能力。

第三，坚持以人为本，厚植世代友好的根基。习近平说，中方愿同各方一道落实全球文明倡议，支持上海合作组织睦邻友好合作委员会等民间友好机构发挥更大作用。中方将成立中国－上海合作组织基础教育合作中心，并愿继续通过孔子学院、鲁班工坊等项目搭建交流互鉴、民心相通的桥梁。

第四是，坚持对话协商，完善公平有序的治理。习近平说，“坚持大小国家一律平等，坚持地区事务共商共议、聚同化异，以对话协商妥处矛盾分歧，以多边协作应对共同挑战”。

上海合作组织轮值主席国吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫主持会议，上海合作组织成员国白俄罗斯总统卢卡申科、印度总理莫迪、伊朗总统佩泽希齐扬、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、巴基斯坦总理夏巴兹、俄罗斯总统普京、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫以及上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫等参加。

成员国领导人签署并发表《上海合作组织成员国元首理事会比什凯克宣言》，批准修改和补充《上海合作组织宪章》议定书、应对安全威胁与挑战综合中心条例、禁毒中心条例，通过加强安全、经济、人文合作和组织建设等28份成果文件。

会议决定由巴基斯坦接任2026至2027年度上海合作组织轮值主席国。

中共政治局常委蔡奇、中国外交部长王毅参加上述活动。