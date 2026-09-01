台湾前总统蔡英文据报星期三（9月2日）陪同民进党台北市长参选人沈伯洋登记参选，沈伯洋回应时称，“在协调中”。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网等报道，台湾九合一地方选举在8月31日至9月4日开放参选人领表登记。据悉，民进党台北市长参选人沈伯洋、新北市长参选人苏巧慧、桃园市长参选人黄世杰、台中市长参选人何欣纯、高雄市长参选人赖瑞隆等人都不约而同选择在星期三登记参选。

据了解，沈伯洋星期三将前往台北市选委会登记参选，最新消息传出，蔡英文将陪同沈伯洋完成登记。沈伯洋星期二（9月1日）上午受询时称，“会在适当时机赶快跟大家宣布，不好意思让大家等那么久，因为时间上还在协调，一旦确认会赶快让大家知道。”

另外，蔡英文目前已担任苏巧慧、民进党基隆市长参选人童子玮和民进党台东县长参选人陈莹三个阵营的竞选总部主委，外界关注蔡英文会否助阵沈伯洋。沈伯洋日前回应，“主委这件事情，会很快跟大家报告，请大家拭目以待”。

绿营人士分析，台北市基本盘蓝大于绿，加上近年来政治运动让仇恨对立升高，而现任市长蒋万安面对质疑不痛不痒，发生事情就推给中央制度问题。坦言说，就算绿营一直猛攻市政缺失基本盘仍不会改变太多，不过蔡英文过去曾在台北市拿过最高总统得票数，加上施政表现有目共睹，可拉拢更多中间选民支持，带动议员、市长民调，对沈伯洋来说绝对是加分。