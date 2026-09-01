针对中国汽车车灯供应商星宇股份被指“羞辱式劝退”应届毕业生，并与其中107人解除劳动合同一事，奔驰已受理相关举报并展开进一步审查，大众汽车则启动专项调查。

综合路透社、21世纪经济网和澎湃新闻报道，德国车企大众中国发言人星期二（9月1日）说，对于供应商星宇股份引发的相关投诉，大众汽车集团高度重视，并已第一时间启动专项调查，目前调查仍在进行中。

大众中国强调：“尊重劳动者合法权益，是大众汽车集团开展所有经营活动恪守的核心原则。这一点同样贯穿于我们的供应链体系管理之中。我们要求，各项基本价值与权利必须得到充分保障。”

大众并称，此次审查属于“标准程序”，调查结束后将采取“适当措施”。

此前一天，奔驰星期一（8月31日）通过邮件回应举报人称，举报所描述的行为不符合奔驰的企业原则，而这些原则同样适用于所有业务合作伙伴。奔驰已将相关报告转交专业团队进一步审查。

据《新京报》《每日经济新闻》等报道，星宇股份此前共招录440名2026届高校毕业生。这批毕业生今年7月入职，但仅一个多月后，公司便开始集中约谈部分员工。人事部门以市场环境不佳为由，劝说部分员工主动离职。

据报道，公司向受影响员工提出两个方案：一是协商离职，获得相当于半个月工资的补偿；二是从原有研发或技术岗位调往装配、插接、螺丝紧固等生产线岗位，薪资重新核定。

事件在中国社交媒体引发对劳动权益和青年就业问题的讨论。在经济复苏不均衡的背景下，也凸显中国供应商及其国际客户可能面临的劳动合规风险。

星宇车灯是中国主要汽车照明设备制造商之一，年产能达8000万只车灯，也是大众、奔驰和宝马等国际车企的供应商。对于大众展开调查一事，公司没有回应路透社的置评请求。

星宇车灯8月27日在官网发布致歉信，承认在处理解约事件过程中存在管理和沟通不到位的问题，但没有证实媒体所报道的上述处理方案。常州市人社局此前通报称，公司已对人力资源总监作出停职处理。

星宇股份目前正寻求在香港实现双重主要上市，以为全球扩张计划筹集更多资金。中国媒体报道称，部分受影响毕业生还就公司的劳动用工问题向香港交易所提出投诉。