中国人工智能（AI）晶片制造商燧原科技星期一（8月31日）说，公司已将上海科创板首次公开售股（IPO）发行价定为每股142.18元（人民币，下同，26.9新元），预计募资61亿元。

综合路透社和彭博社报道，燧原科技计划发行4300万股，募资额略高于原定的60亿元目标，并将在星期三（9月2日）接受投资者申购。

燧原科技提交给交易所的文件显示，按此次发行价计算，这家尚未盈利的公司估值相当于2025年营收的61.8倍。

相比之下，已上市的中国同业摩尔线程和沐曦集成电路，市销率均超过160倍；美国AI晶片巨头英伟达的估值则相当于2025年营收的25.4倍。

在美国限制向中国出口高端晶片和先进晶片制造技术之际，北京正加快推动科技自主。燧原科技是最新一家推进上市的中国AI晶片制造商。过去一年，摩尔线程、沐曦集成电路和上海壁仞科技已先后上市。

报道称，成立八年的燧原科技，目标是助力中国打破英伟达对AI晶片市场的垄断。公司此前说，IPO所得资金将用于研发和生产第五代及第六代AI晶片，以及推进先进AI软硬件项目。