中国官方发布新指引，要求车企规范海外竞争行为，加强反垄断、廉洁合规和社会责任等方面建设，不得为获取不正当竞争优势扰乱市场秩序，并避免频繁、大幅调价，损害境外消费者权益和品牌形象。

据中国商务部官网星期二（9月1日）消息，商务部、工业和信息化部和市场监管总局联合发布《汽车行业境外竞争行为与合规建设指引》，旨在规范中国车企海外竞争行为，提升跨国经营和合规能力。

《指引》提出，车企可建立以成本为基础、国际市场供求为导向的定价策略，不得为获取不正当竞争优势扰乱市场竞争秩序。在制定海外市场建议零售价时，应根据当地法律法规、市场原则和商业惯例，针对不同车辆配置设定清晰的价格梯度，“避免因多频次、大幅度价格波动影响境外消费者利益和品牌形象”。

《指引》还要求车企在海外销售商品或提供服务时明码标价，不得违规加价或收取未标明费用；开展折扣、赠品、免费试用和汽车金融优惠等促销活动时，应遵守当地法律法规、商业惯例和文化习俗。

在品牌宣传方面，企业应真实完整披露相关信息，不得虚假宣传或欺骗、误导消费者。车企还须加强海外反垄断合规建设，识别、评估和管控相关法律风险，做到“诚信守法、公平竞争”。

《指引》同时涵盖海外安全生产、质量管理、劳动保障、数据安全和知识产权等领域，要求车企加强产品出海前的市场评估，避免不符合当地市场和使用环境需求的产品出口，并遵守当地劳动法规和个人信息保护规定。

根据中国商务部介绍，2025年中国汽车出口832万辆，销往200多个国家和地区，中国企业已在80多个国家和地区投资汽车制造业。

路透社指出，在中国国内汽车市场竞争日趋激烈之际，以比亚迪为代表的中国车企正加速拓展海外市场，此次指引也在这一背景下出台。

中国商务部合作司负责人解读说，这份指引强调依法合规、公平竞争、互利共赢的基本原则，“有助于引导汽车行业企业积极在境外履行社会责任，更好融入东道国经济社会发展”。