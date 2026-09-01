一场始料未及的灾害？

横跨尼泊尔、印度、不丹、中国和巴基斯坦的喜马拉雅山脉，是世界海拔最高的山脉，人们称它做“世界屋脊”，也有人形容它是世界第三极，因为它拥有南极与北极之外最大的冰雪储量。

喜马拉雅山区的冰川孕育了长江、黄河、印度河、恒河、雅鲁藏布江等亚洲文明的重要水系，为下游约20亿人口提供淡水资源。

2026年8月26日，尼泊尔境内一条冰川在海拔约5200米处断裂，冰岩体快速坠落至海拔约4000米处，冲刷山体形成巨型泥石流，再冲击22公里后到海拔1800米左右的中国吉隆口岸，将该区域约0.7平方公里的设施被夷为平地。

冰体运动速度约为每秒50米，让人几乎没有反应时间，至今已造成约800人死亡。

中国专家指出，尼泊尔中国西藏这场泥石流灾害是气候变暖长期作用下冰川失稳所致， 亚洲水塔正在摇摇欲坠吗？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与新加坡南洋理工大学国立教育学院人文与社会学科教育学部助理教授兼气候变化研究学者王靖宇，跟我们的听众深入谈这次灾害背后给全球的警示。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

00:00 开场

02:10 这场灾害是否始料未及？

04:23 可预见哪些系统风险

09:09 高原地区的大型工程，应该继续吗？

14:16 我们现有的预警机制，足够吗？

19:20 亚洲国家对气候变化的警觉是不是有待提高？

精彩片段：高原地区的大型工程，能继续吗？

韩咏红：

最近我们看到中国印度和尼泊尔，他们其实都在周边的区域投入大量的资金去做基础设施的建设，几乎在高海拔区掀起了一个基础建设的热潮。

中国其实在雅鲁藏布江下流要建立一个大型的水电工程，去年已经开工了；印度其实也在下游推进大型的水电工程，然后尼泊尔也想开发喜马拉雅河流的水电潜力。那现在我们看到上游的地质结构都不稳，而且气候变化带来影响越来越大，会给这些工程造成什么隐患吗？

他们在周边还在这样大兴土木的建，还会移更多的人上去，风险不是更高吗？而且这些工程本身会不会让当地的地质条件更为恶化呢？

王靖宇教授：

之前提到的这些工程，包括中国和印度是在高原地区，特别是他们想充分开发喜马拉雅河流域的水电潜能，这些工程大多是建立在地质构造最活跃的地带。因为你只要有山，就说明地质活动至少曾经是比较活跃的。这些项目本身就处在印度板块和欧亚板块碰撞的前沿，在这个边界，它断裂会非常多，地壳非常不稳定。

所以不是说工程不能建，但是建之前现在必须充分考虑，可能50年前在这边做水利工程，我们不需要考虑这些冰川崩溃的这种风险，因为过去的温度稍微稳定一点。但是现在全球变暖已经超过了1.5摄氏度警戒线，所以说在更暖的情况下，我们用初中的这个物理就可以知道：温度越高，冰的融化速度越快，所以说我们现在不能用之前的不变的眼光去看基础设施的建设，而是要重新去考虑这些，我们之前没有遇到过的风险。

这包括我们要选地址，然后设计还有施工强度。我们如果要去做的话，一定要把最坏的情况考虑进去。