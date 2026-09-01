中共贵州省委常委、统战部部长郭强星期一（8月31日）履新贵州第二大城市遵义市委书记一职。这也是继郑莉出任贵阳市委书记后，贵州一周内再调整地方“一把手”。

贵州新闻联播星期一消息，贵州省遵义市当天召开领导干部会议，宣布郭强任遵义市委书记。

郭强在会上说，遵义是中国革命的伟大转折地，他将牢记嘱托、赓续红色血脉、扛牢发展之责、切实为民造福、从严管党治党，奋力在走新路、展风采中作出遵义贡献。

现年56岁的郭强是安徽人，仕途长期在安徽。曾任安徽省合肥市委副书记，安徽省委常委、省委秘书长、宣传部部长等职。

2023年，郭强首次跨省交流，出任贵州省委常委、统战部部长。此次履新也是郭强首次主政一方。

郭强赴任的遵义是贵州第二大城市，经济总量仅次于省会贵阳，它也是贵州北部重要的政治和文化中心。

中共中央政治局1935年在遵义召开扩大会议，确立了毛泽东在中共中央和红军的领导地位，是中共党史上生死攸关的转折点。“遵义会议”成为当地重要的历史标签，因此被称为“红色圣地”。

贵州三大重镇贵阳、遵义和毕节的市委书记，目前均由省委常委兼任。贵阳市贵安新区上星期一召开领导干部会议，宣布四川省委常委、宣传部长郑莉接棒退居二线的胡忠雄，出任贵州省委常委、贵阳市委书记和贵安新区党工委书记。

在四川工作30多年的郑莉，此次是首次跨省履新，成为目前中国省会城市中第二名女性“一把手”；另一名是福建省会城市福州市委书记郭宁宁。

贵州两大城市“一把手”一周内相继换帅之际，云南、甘肃等西部省份的省级领导班子也密集调整。

原宁夏回族自治区党委常委、自治区人民政府常务副主席陈春平，上星期三（8月26日）跨省履新，出任云南省委常委、政府党组副书记。

目前云南政府官网“省政府领导”页面中，陈春平排位紧随省长王予波之后，具体分工还未明确。

1970年出生的陈春平是湖南人，曾在中国财政部工作11年，2011年起先后赴新疆、宁夏任职。此次调任云南，是他履职的第三个西部省级地区。

此外，原中共中央办公厅副主任兼秘书局局长孔绍逊，上星期六（8月29日）调任甘肃省委副书记、省政府党组书记，预计之后将出任甘肃省长。

台湾政治大学政治学系、东亚研究所特聘教授寇健文告诉《联合早报》，中国已正式进入新一轮地方大换届周期。目前人事调动是配合换届改选步调，一些干部先到岗，换届后继续履职。

寇健文说，分别出任贵阳和遵义市委书记的郑莉和郭强是副部级平调，他们都是由省级职能部门主管调任重要地级市党政一把手，符合当前培养复合型干部的做法。不过从年龄和履历来看，在当前地方人事调整中，两人的晋升速度并不算快。