（北京综合讯）针对阿根廷一名官员发布关于中尼边境泥石流灾害的言论，中国驻阿根廷大使馆发言人星期二（9月1日）予以驳斥，要求有关官员立即停止毫无根据的恶意揣测。

中国驻阿根廷大使馆发言人在社交媒体X平台发声明称，尼泊尔边境地区近期发生突发冰川崩解事件，引发严重山体滑坡，造成尼中重大人员伤亡和财产损失，目前两国正在开展救援和紧急救灾工作，国际社会也正迅速提供援助。

声明说：“然而，一名阿根廷官员出于意识形态偏见，恶意散布谣言，企图抹黑中方，损害中国的国际形象。中方对此坚决反对，予以彻底驳斥。”

声明敦促有关官员立即改变态度，停止政治化或操弄自然灾害，以免损害中阿关系与合作。

发言人并未透露上述阿根廷官员的身份，也没有说明相关言论的具体内容。

尼泊尔与中国西藏交界的喜马拉雅山区上星期三（8月26日）发生严重泥石流灾害，至今已致千多人死亡，约4000人失踪。

中国与尼泊尔随后展开大规模救援行动，并启动跨国协作。据央视新闻报道，应尼泊尔政府请求，中国九名隧道救援专家上星期六（8月29日）和星期天（8月30日）分批赴尼泊尔泥石流灾区，协助开展水电站隧道救援工作。

围绕这起重大灾难的责任归属与跨境预警的争议同时展开，一些言论指中国推进水电等基础设施大型项目建设，导致灾害发生。

数家印媒提出了这一质疑。《印度教徒报》引述班加罗尔国家高级研究院地球科学家拉金德兰说，喜马拉雅地区本就存在山坡岩土失稳、河道行洪能力下降的问题，事故很大程度是各类开发项目在实施时，几乎没有考虑生态后果造成。

针对印媒相关报道，中国外交部发言人郭嘉昆星期一（8月31日）在例行记者会上说，中尼两国专家和官方机构对灾害成因已做出一些研判，分析是由于尼泊尔境内高位冰川崩塌引发，强调“在大灾大难面前，坚决反对这种没有事实依据的恶意揣测”。

还有言论质疑，中国没有及时向尼泊尔通报异常迹象或预警指标、两国缺乏跨境数据共享机制等。

中国外交部长王毅上星期六与尼泊尔外长希西尔通电话时，强调在面对灾情时，两国要坚定站在一起，携手应对，共克时艰。

王毅说，中国在紧急开展抢险自救的同时，第一时间伸出援手，支持尼泊尔应急救灾。中方新闻稿引述希西尔说，尼泊尔再次向中国表达谢意，将继续同中国通力合作。