中国国家主席习近平在上海合作组织+会议上提出，当前世界多极化大势不可逆转，因此敦促全球南方国家在这个多极格局中发挥关键力量，摒弃干涉霸凌、丛林法则，推进国际关系法治化。

据中国央视新闻报道，习近平当地时间星期二（9月1日）下午在吉尔吉斯斯坦比什凯克出席“上海合作组织+”会议并发表题为《共同倡导平等有序的世界多极化 实现更加公正合理的全球治理》的讲话。

习近平指出，当前世界百年变局加速演进，霸权主义、单边主义、保护主义逆流而动，但绝大多数国家不认同强权政治、不希望冲突对抗、不愿意封闭落后，而是期待通过自身发展和国际合作在世界舞台上平等拥有一席之地。

他说，近年来，全球南方卓然壮大，推动国际力量对比深刻调整，世界多极化大势不可逆转。世界需要怎样的多极化？各国如何参与和推动多极化？国际社会应当凝聚共识，作出经得起实践和历史检验的正确抉择。

习近平强调，中国积极倡导平等有序的世界多极化，主权平等、相互尊重是根本原则，均衡有序、遵守法治是必然要求，多边主义、对话协商是关键路径，互利共赢、普惠包容是发展方向。要坚持各国无论大小、强弱、贫富，都应权利平等、机会平等、规则平等。

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他称，全球南方国家是多极格局的重要组成部分，也是推进多极化的关键力量，应当提升在国际事务中的代表性和发言权。摒弃双重标准、例外主义、干涉霸凌、丛林法则，推进国际关系法治化。

习近平表明，大国尤其要带头守规矩、讲法治，合作应对全球性难题。要坚持世界上的事由各国商量着办，国际规则由各国共同制定。联合国权威和活力需要重振，各类全球和区域多边机制需要更加协同高效。要聚焦发展议题，坚持开放合作，弥合数字和智能鸿沟，让技术革命和发展成果惠及各国人民。

他也在会上就更好发挥上海合作组织作用提出三点建议。

一、继续发挥优势、挖掘潜能，以高质量共建“一带一路”联通亚欧大陆多个增长极，相互赋能、彼此成就，共创机遇、共享繁荣。

二、 弘扬“上海精神”，团结和拓展“上海合作组织+”伙伴，共同为和平发声、为发展聚力、为合作搭桥、为共赢铺路。

三、坚持结伴不结盟、对话不对抗，坚持共商共建共享，推动各国在全球治理中平等参与、普遍受益。