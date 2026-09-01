中国国家主席习近平星期二（9月1日）在上海合作组织峰会上提出“发展优先、安全为要、以人为本、对话协商”等四项主张与三点建议，强调上合应在多边与单边、对话与对抗激烈博弈之际“主动引领历史航向”，推动世界多极化和全球治理改革。

据新华社报道，习近平当天上午在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席上合组织成员国元首理事会会议，并发表谈话。

今年适逢上合成立25周年，习近平在开篇就强调上合组织是面对冷战的深刻教训、“三股势力”（恐怖主义、分裂主义、极端主义）的现实威胁应运而生，其重要经验是找到“不结盟、不对抗、不针对第三方”的共处之道。

他形容当前国际局势是“对话和对抗、共赢和零和、多边和单边激烈博弈，战争阴霾并未远去”，并随即提出四点主张。

首先，习近平提出“坚持发展优先”，拓展人工智能、数码经济和绿色产业等合作。他宣布中国将建设面向上合国家的国际人工智能应用合作中心，并在未来三年联合实施100个科技合作项目。

其次，在“坚持安全为要”方面，他主张打击“三股势力”和跨国犯罪，“严防外部势力干涉各国内政”，将上合打造为践行全球安全倡议的重要平台。

在人文和全球治理方面，习近平分别提出“坚持以人为本”和“坚持对话协商”。他宣布中国将成立中国—上合组织基础教育合作中心，并支持上合就全球治理倡议开展“示范性合作”。

习近平也点名乌克兰、中东和阿富汗等热点问题，称中国愿与各方加强协调，推动政治解决。

在下午举行的“上海合作组织+”会议上，习近平进一步聚焦世界多极化和全球治理，称全球南方壮大正推动国际力量对比调整；并提出三点建议，分别是以“上合力量”驱动亚欧大陆繁荣共兴，以“上合智慧”推动全球南方发展壮大，以“上合行动”引领全球治理改革完善。

他主张提升全球南方在国际事务中的代表性和发言权，重振联合国权威，强调“大国尤其要带头守规矩、讲法治”，以及“结伴不结盟、对话不对抗”。

上合组织于2001年由中国、俄罗斯及中亚四国成立，印度、巴基斯坦、伊朗和白罗斯此后陆续加入。

其他领导人就多极化及地区冲突表态

综合塔斯社、路透社报道，其他与会领导人也分别就多极化及当前地区冲突表态。

俄罗斯总统普京在峰会上称，上合组织已成为正在形成的多极世界中“独立且具有影响力的中心”，并主张加强成员国经贸和能源合作。

印度总理莫迪则强调，所有紧张局势和冲突的解决办法“不在战场，而在对话与外交”，并称中东危机已冲击全球能源安全、海上贸易和供应链，全球南方承受的影响尤其严重。

伊朗总统佩泽希齐扬在美伊近期再度交火之际释放谈判信号，称若美国重新履行6月临时协议的承诺，伊朗将“立即采取对等行动”；但他同时警告，美国若重回施压和威胁政策，可能使外交解决战争的努力脱轨。

上合峰会最终发表《比什凯克宣言》，并通过安全、经济、人文合作和组织建设等28份成果文件。

这次峰会举行前，美国正加大对伊朗经济施压，8月下旬启动新一轮制裁行动，并警告与伊朗保持商业往来的外国实体可能面临次级制裁。

中国人民大学国际关系学院外交学系教授王义桅接受《联合早报》采访时分析，伊朗是上合成员，在当前冲突下自然希望获得组织支持，但印度等成员立场不同，因此上合宣言“不可能完全站在伊朗这一面”。

习近平结束上合峰会行程后，将赴开罗对埃及进行国事访问。王义桅认为，埃及在中国处理中东议题的外交布局中具有特殊意义，“毕竟埃及传统上被视为阿拉伯世界的领袖，在当地阐述中国对中东局势的看法较为合适”。

台湾中兴大学国际政治研究所教授谭伟恩受访时则认为，北京这次强调多边合作、全球治理和全球南方，也有为习近平预期访美累积筹码的考量。不过，他认为，上合组织成员利益存在分歧，又缺乏类似北约的高度整合集体安全机制，“若要期待上合可以帮中国（大陆）制衡美国，恐怕是过于乐观”。