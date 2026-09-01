台湾年底“九合一”选举进入倒数，新北市长选情呈现拉锯。一份最新民调显示，民进党参选人苏巧慧支持度首次超越国民党参选人李四川，蓝白整合也未明显拉升李四川声势。随着选战进入最后三个月，现任市长侯友宜的高施政满意度与前总统蔡英文的辅选效应能否转化为选票，将成为左右选情的重要变数。

新北市是台湾人口最多的直辖市，升格后国民党持续执政16年，能否延续执政牵动蓝绿地方版图，成为九合一选举焦点。

民间智库信民协会星期二（9月1日）发布的新北市长选情民调显示，无论是市长适合度或投票支持度，苏巧慧都领先李四川，不过差距都在误差范围内。适合度方面，苏巧慧为43.8％，李四川40.6％。

投票支持度方面，苏巧慧在这项调查中首次超越李四川，以35.2％对34.7％微幅领先。今年初李四川一度领先近10个百分点，3月和4月已缩小至约1个百分点，两人从3月起呈现五五波。

去年12月，李四川、苏巧慧和民众党黄国昌支持度分别为34.7％、34.7％和14.2％；4月底蓝白整合由李四川代表两党参选后，他仍未拉开与苏巧慧的差距。

负责民调问卷设计与分析的民调专家戴立安在记者会上指出，目前约四分之三民众党支持者表态支持李四川，比例不算低。他说：“任何政党的合作都不会一加一大于二，甚至不可能等于二，小于二是很正常的情况。现在一加一等于一，其实已经是有点萎缩了。”

民调也显示，38.6％受访者认为新北市应“换党做做看”，高于33.1％认为国民党应继续执政。戴立安指出，前者比苏巧慧的支持度高出3.4个百分点，意味着她仍有潜在支持者可以争取。

相较之下，李四川的支持度已高于主张国民党继续执政的比率。戴立安形容李四川目前是“人大于党”，认为国民党能够给他的加分“大概已经到顶了”，接下来能否进一步拉升支持度，关键之一在于侯友宜能发挥多大辅选作用。

侯友宜施政满意度虽高达72.4％，但其中仅约44％支持李四川，反映侯友宜的高满意度尚未充分转化为李四川的选票。

另一方面，出任苏巧慧竞选总部主委的蔡英文，在这次调查中的好感度达54.2％。戴立安分析，蔡英文出面辅选，潜在加分主要来自年轻、高学历和中间选民，以及部分浅蓝选民。

戴立安认为，目前蓝绿传统基本盘已大致归队，最后三个月争取中间选民将成为关键。除了侯友宜和蔡英文能发挥多少辅选效应，两名候选人“谁比较少犯错”，也可能左右最终胜负。

学者：其他县市蓝白整合裂痕或波及新北选情

对于李四川从年初领先到如今选情陷入胶着，受访学者都认为，他未能凸显自身特色是原因之一。曾任台湾独立建国联盟秘书长的东华大学前教授施正锋指出，李四川长期担任技术官僚，行政经验丰富，但选战风格较为中规中矩，在政治判断和选战操作方面相对较弱。

文化大学国际事务与中国大陆研究所兼任教授曲兆祥分析，李四川的“实干型”形象，吸引部分浅绿选民跨越政党支持他，能否留住这部分选票是一大考验；与此同时，其他县市蓝白整合若出现裂痕，也可能影响民众党支持者，使李四川现有支持基础松动。“如果他在未来30天没有办法稳住基本盘，而且往上挺进的话，他会非常麻烦。”