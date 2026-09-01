中国水利部星期二（9月1日）会商后研判，尼泊尔错坚河冲击坑周边冰川仍有崩落可能。

据中国央视新闻报道，中国水利部星期二继续组织会商，滚动研判西藏吉隆泥石流灾害全链条风险。经近期遥感影像对比分析，吉隆藏布流域前期排查出的14个冰湖水面面积未发生显著变化，整体处于相对稳定状态。

根据星期二上午8时无人机影像，尼泊尔错坚河冲击坑积水已基本排空，下游河道正常过流。尼泊尔错坚河冲击坑周边冰川仍有崩落可能，存在重大风险隐患。

央视国际时讯引述尼泊尔警方星期二公布的最新消息，尼泊尔泥石流灾害造成的遇难人数上升至1010人。

另据新华社星期二引述西藏自治区吉隆县“8·26”泥石流灾害应急救援指挥部报道，根据专家组分析研判评估，在西藏吉隆泥石流灾害过程中形成的普热普强藏布堰塞湖，目前已完全泄洪、风险可控。

此前，雷达探测显示，普热普强藏布堰塞湖湖面面积约0.1平方公里，库容约220万方；堰塞体坝体平均高60米，坝长约1100米。

据了解，抢险救灾工作人员强化观测哨观测、视频监控、边坡雷达监测预警的作用，动态监测普热普强藏布堰塞湖入库流量和坝体变形等情况，经专家研判评估，得出堰塞湖已完全泄洪、风险可控的结论。