星期二（9月1日）是香港中小学新学年开学日，今年共有15所小学因收生不足，要在日后和其他学校合并或停办，创下历年新高。受访学者认为，香港正面临学龄人口结构性下降的问题，当局应推出更多政策鼓励市民生育。

将军澳基德小学是15所收生不足的小学之一，将于2029至2030学年与黄大仙的圣公会基德小学跨区合并。该校星期二举行的开学礼上，没有小一新生的身影。校长邝嘉文说，近年收生困难，在合并消息公布后，更有四五名学生因为不想跨区上学而转校，目前校内小二及小三学生只余下十多人。

本身是基德小学校友的邝嘉文强调，校方在余下的时间仍然会为在读的学生提供最优质的教育服务，包括继续推动课外活动发展，新学年将投放近180万港元（29万2300新元），用于全校习泳、田径、单车和英语强化课程等活动。

香港生育率近年偏低，升读中小学的学生人数持续下跌。本学年有15所小学由于收生不足不获资助开办小一，即俗称“派零班”，包括14所资助小学及一所官立小学，创下历来新高。这些学校可以选择合并、开私立小一或停办。

教育局早前向立法会提交的文件推算，适龄小一生将由今年4万7000人，跌至2035年的3万8300人，跌幅达23%；适龄中一生则由今年的5万3700人，到2035年仅得3万2300人，跌幅达40%。

教育局局长蔡若莲星期二表示，面对学龄人口结构性下降，局方会继续以“软着陆”策略协助学校循序渐进地调整班数或人数。

教育局早前邀请直资学校申请“直资扩容”，即上调班级数目及每班学生人数，透过学生自资入读模式，增加录取持学生签证的非本地学生。蔡若莲说，直资学校议会积极到东南亚不同地方推广计划，家长反应热烈，当局会在本月底完成点算学生人数后，再计算有多少非本地学生赴港。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报 》访问时认为，收生不足的小学数量越来越多，是因为香港出生率低。箇中原因，是因为港人工作压力大，以及居住环境恶劣，许多人无意生育。

他指出，港府要鼓励市民生育，单靠目前一次性2万港元的新生婴儿奖励金并不足够，需要推行更全面的“组合拳”政策，从房屋、托儿、经济及职场文化等多方面入手，提供更多津贴，减轻年轻家庭的养育负担。