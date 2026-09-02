中国国家主席习近平结束吉尔吉斯斯坦访问行程，续程前往埃及进行国事访问。习近平在书面讲话中说，访埃期间将同总统塞西就中埃两国关系、全方位合作以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

据中国央视新闻报道，习近平在当地时间星期二（9月1日）晚间乘专机抵达埃及首都开罗。习近平和夫人彭丽媛抵达开罗国际机场时，埃及总统塞西夫妇到场迎接。礼兵分列红地毯两侧致敬，埃及青少年挥舞中埃两国国旗，欢迎习近平夫妇到访。

中国国家主席习近平夫妇星期二（9月1日）乘专机抵达开罗国际机场，埃及总统塞西夫妇到场迎接。身穿印有习近平或塞西图像衣服的埃及青少年，挥舞中埃两国国旗欢迎习近平夫妇到访。（路透社）

习近平在抵达埃及开罗国际机场发表的书面讲话中说，两国政治互信牢固，互利合作成果丰硕，多边协作密切有力，成为发展中国家友好相处、团结协作的典范。

习近平说，当前国际和地区形势变乱交织，各类挑战层出不穷。中国和埃及同为全球南方重要成员，应当践行真正的多边主义，携手捍卫国际公平正义，维护广大发展中国家共同利益。他也说，相信在双方共同努力下，访问一定会取得丰硕成果。

习近平早前出席在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦进行国事访问。

习近平星期二在上海合作组织峰会上，提出“发展优先、安全为要、以人为本、对话协商”等四项主张与三点建议，强调上合应在多边与单边、对话与对抗激烈博弈之际“主动引领历史航向”，推动世界多极化和全球治理改革。

（视频来源：路透社）