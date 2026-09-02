德国政府预告将在未来几周内敲定一揽子措施，应对柏林所称中国“不公平”的贸易行为，其中可能包括对部分中国产品加征关税。

据彭博社报道，德国财长克林拜尔（Lars Klingbeil）在参观美国南卡罗来纳州斯帕坦堡的宝马工厂后说，德国制造业对中国的态度正趋于谨慎，这也鼓励德国总理默茨政府在对华政策上采取更强硬立场。

克林拜尔说：“可以看到，德国工业界目前也正在发生转变，企业对中国的看法同样变得更加批判。我认为，这也鼓励我们更明确地制定对华路线。”

默茨政府近几个月已收紧对华政策，并寻求加强对德国工业的保护。柏林此前一直对采取更强硬的贸易措施持谨慎态度，担心北京可能反制汽车业等高度依赖中国市场的重要行业。克林拜尔说，这一立场如今正在发生变化。

他说，德国并不寻求与中国对抗，但“中国已经不再遵守规则，因此我们必须重新调整自己的定位”。

克林拜尔透露，可能采取的措施包括，要求寻求进入德国或欧洲市场的中国企业与当地企业成立合资公司；对混合动力汽车等产品加征额外关税；以及通过所谓“购买欧洲产品”（Buy European）策略，优先采购德国或欧洲其他地区生产的商品。

他说，德国政府一旦就相关措施达成一致，还将推动欧盟层面采取行动。

近年来，中欧贸易失衡逐渐成为双方经贸关系的主要摩擦点之一。德国过去因担心中国采取反制措施，对设置贸易壁垒一直较为谨慎，但随着对华贸易逆差扩大、本土企业竞争压力上升，德国工业界对中国的态度也明显趋于强硬。

路透社此前报道，德国工业界正加大对默茨政府的施压力度，要求政府在贸易问题上对北京采取更强硬立场，并以更有力措施应对他们所称来自中国企业的不公平竞争。