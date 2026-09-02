台湾劳动部长洪申翰将赴中国大陆出席亚太经合会（APEC）会议，成为赖清德政府上台后首名赴陆的内阁部长。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，洪申翰将于9月21日前往南京，参加APEC人力资源发展部长会议。这将是赖政府上台后，首次有部长级政务官赴中国大陆参加交流活动。

洪申翰星期二（9月1日）受访时说，APEC是台湾以正式会员身份参与国际事务的重要机制，各会员在APEC既有规定和模式下均以平等参与为核心原则。台湾方面目前已收到人力资源发展部长会议的正式邀请函。

洪申翰说，这次行程很单纯，就是参加国际会议，并针对各方关切的人力资源和劳动政策议题，表达台湾经验和看法，“对我们来说，就是一次参与国际、参与国际组织的机会”。

他强调，无论发生什么状况，台湾作为APEC正式会员，都会明确争取应有的平等参与和对等尊严，这是台湾参与任何国际会议的最基本原则。“不管地点举办在哪里，我们参与国际、接轨国际社会这样的态度不会有差别。”

被问到总统赖清德和行政院长卓荣泰是否对此次行程有所指示，洪申翰说，执政团队一直希望积极参与国际组织和国际社会，这一立场并未改变，“所以总统、院长支持此次积极参与国际的作为”。

对于赴陆期间的安全问题，洪申翰说，将配合外交部和陆委会的建议办理，“我们并不担心这件事情”。

至于在上海举行的国际技能竞赛，洪申翰说，选手才是竞赛最重要的主角，应降低竞赛以外的不确定因素，尤其是政治因素，因此这次将由劳动力发展署署长黄龄玉带队。

台湾外交部星期二通报，自去年12月至今年8月底，台湾已有25个部会及单位、超过300人次赴中国大陆，参加包括部长及高阶会议在内的各项APEC会议，过程平顺，并未发生意外。

针对洪申翰将率团与会，台湾外交部已再次通过相关管道要求大陆方面确保访问团在大陆期间安全、行程顺利，并促请其他APEC会员共同关注。外交部也将继续与劳动部保持密切联系，协助各项与会事宜。

国民党文传会主委陈以信回应说，国民党一向支持台湾参与国际组织，也期待两岸恢复正常交流。他批评民进党政府否定九二共识、阻断两岸制度化协商，并称对洪申翰赴大陆参加APEC相关会议“正面看待”。