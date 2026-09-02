美国财政部长贝森特说，中国阻止二十国集团（G20）在本周财长和央行行长会议后发表联合公报，原因是各方在中国巨额贸易顺差问题上存在分歧。

综合彭博社和路透社报道，贝森特星期二（9月1日）在北卡罗来纳州阿什维尔举行的G20会议期间说：“中华人民共和国拥有全球最大且不可持续的经常账户顺差，也是持反对意见的一方。”

他在记者会上说：“非市场经济体源源不断地向外输出廉价商品，这种做法是不可持续的。”

自G20因俄罗斯2022年入侵乌克兰问题产生分歧以来，以主席名义发表声明、而非像过去那样发表联合公报，已成为惯例。

美国财政部发布的G20主席声明称：“长期维持过高对外顺差的国家，应消除抑制国内消费、导致经济增长过度依赖出口的扭曲因素……这些政策和做法会对全球、区域和国内市场产生有害的溢出效应，并加剧经济依赖。”

贝森特说，G20有19个成员支持这份主席声明。

2025年，中国贸易顺差达到创纪录的1.2万亿美元，较2024年增长20%。

中国大力推动出口，给全球各国经济带来压力，尤其是在美国对中国商品征收高额关税，并全面禁止中国汽车等部分产品进口的情况下。

在国内需求持续疲软之际，中国进一步加大电动汽车、半导体等商品的出口力度。今年7月，中国出口总额同比增长23.9%，也令欧洲要求进一步限制中国商品进口的呼声日益高涨。

路透社报道称，作为G20成员国，中国对于长期以来要求其削减工业补贴、推动经济再平衡的呼声一直反应冷淡，而按大多数衡量标准，人民币仍被明显低估。

负责经济事务的欧盟委员东布罗夫斯基在简报会上说，中国是经济失衡的一个主要来源，但美国和欧洲也需要作出调整，以改善失衡状况。

德国财政部长克林贝尔则更直接地指出，由美国和以色列主导的对伊朗战争，加上美国持续的关税争端，也是造成不确定性的主要原因，而这些不确定性正拖累全球经济。