中国西藏吉隆泥石流灾害救援取得进展，通往吉隆口岸灾害核心区的G216国道抢通作业已推进至核心区域，救援人员目前可通过陆路进入展开搜救。

据央视新闻报道，中国应急管理部调派中国安能专业救援力量，在西藏日喀则市吉隆县G216国道水毁路段持续抢通。截至星期三（9月2日）凌晨，道路抢通作业已推进至吉隆口岸泥石流灾害核心区。

抢通作业仍在持续。待道路全线贯通后，大型救援车辆和机械装备将可进入核心受灾区，开展深入搜救。

此前，泥石流冲毁通往吉隆口岸的G216国道路段，救援力量一度难以进入核心受灾区，只能通过山间小路、水路和空中投送等方式挺进，大型车辆和机械装备则难以抵达。

核心区搜救工作依然艰难。救援人员介绍，泥石流从东林藏布方向倾泻而下，撞击山体后分成两股，其中上游一股在动能减弱后因地势高差再次汇入下游，导致核心区先后遭受两次冲刷，淤积异常深厚，给搜救带来较大困难。

通信保障也在同步恢复。目前，现场已开通两座临时应急基站，信号覆盖范围延伸至口岸核心区域，实现救援核心区通信覆盖。

当地通信部门同时启用空地一体保障体系，投放“翼龙”等多型通信保障无人机，开展空中通信补盲作业。