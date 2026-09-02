长期在中国国家卫健委任职的焦雅辉空降广西，出任广西壮族自治区政府党组成员。

广西壮族自治区政府官网“自治区人民政府领导”栏目近日更新信息，显示焦雅辉已任自治区政府党组成员。

公开资料显示，焦雅辉出生于1973年1月，辽宁沈阳人，中共党员，1997年参加工作。她毕业于中国医科大学临床医学专业，后获日本名古屋大学医疗行政管理硕士学位、华中科技大学同济医学院社会医学与卫生事业管理博士学位。

焦雅辉从事医政管理工作近20年，主要负责医疗服务体系建设、分级诊疗、远程医疗、院前医疗急救、城乡医院对口支援、县级医院服务能力建设等工作。

她长期在国家卫生健康系统任职，历任卫生部医政司医疗管理处副处长、处长，国家卫生和计划生育委员会医政医管局医疗资源处处长，以及国家卫生健康委员会医政医管局副局长、监察专员（正司局长级）。

2021年，焦雅辉出任国家卫生健康委医政医管局局长，次年转任国家卫生健康委医政司司长。2025年11月，她任国家卫生健康委基层卫生健康司司长，任内推动完善基层医疗卫生服务体系和“15分钟就医圈”。

焦雅辉曾多次参与重大公共卫生事件处置。2003年，她获全国防治非典型肺炎指挥部防治组先进个人称号，2008年获卫生部直属机关抗震救灾优秀妇女干部称号。

冠病疫情期间，她曾协调推进全国医疗救治工作，并参与武汉重症患者转诊调度，2020年9月获授“抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手”称号。

此次赴任广西，也是焦雅辉首次转赴地方党政系统任职。