台北市长蒋万安的儿子蒋得立获选台北市教育局国际交换学生学习计划，将休学一年赴美国当交换学生，并可获得公费补助，引发特权和资格争议。台北市教育局星期三（9月2日）回应称，有关计划的规则公开透明，符合条件的台北市学生皆可申请。

综合《联合报》、《自由时报》、风传媒等报道，蒋万安的大儿子蒋得立今年考取台湾知名高中建国中学，近期传出已办理休学，准备赴美展开为期一年的交换学生生活。蒋万安星期一（8月31日）证实此事，并称出国交换是蒋得立做出的选择。

他星期二（9月1日）受访时进一步证实，蒋得立拥有美国籍，并解释妻子当年因工作关系赴美，蒋得立当时在美国出生，“所以他当然是有美国国籍”。

根据台北市教育局公开资料显示，蒋得立此次参与的是教育局国际交换学生学习计划，获选学生可以赴美国及加拿大体验当地文化教育日常，期间必须休学一年，回台后继续完成高中学业。

据ETtoday新闻云报道，这项计划为经济弱势学生补助70万元（新台币，下同，2万8128新元），一般学生则可获助7.5万元到20万元不等。

蒋得立拥有美国籍，加上父亲是台北市长，使他的申请资格以及是否获得特殊待遇受到部分舆论质疑。

蒋万安星期三上午在脸书发文回应，将不领取教育局的相关补助，并强调他愿意接受所有的检验。他写道：“我希望不要因为得立的父亲是台北市长，就让一个孩子因此必须放弃追求梦想的权利。”

蒋万安也说：“我踏上从政之路，成为公众人物，是我的选择，不是得立的选择。而得立的所有选择，做父母的永远都会尊重、支持。”

台北市教育局称，国际交换学生学习计划从未设有国籍限制，过去也有先例，并称有关计划规则公开透明，符合学籍、成绩及英文能力等条件的台北市学生皆可申请。

教育局也说，这与教育部公费留学是完全不同的政策，连主管机关都不同，不应将两者混为一谈，造成错误解读。