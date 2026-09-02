有“中国人形机器人第一股”之称的宇树科技上市后股价持续回落，在上市第11个交易日，股价已较上市首日的高点腰斩。

截至星期三（9月2日）上午10时，宇树科技股价下跌逾4%至547元（人民币，下同，约104新元），较8月19日上市首日1100元的最高价下跌约一半，总市值跌破2220亿元。

宇树科技上市以来股价持续走低。中国《证券日报》8月28日发文称，不应以短期K线走势定义人形机器人产业的未来。文章认为，宇树科技股价回调由多重因素造成，并不意味着企业基本面出现突变，也不代表人形机器人产业的发展逻辑发生变化。

文章指出，宇树科技是全球人形机器人领域少数实现规模化出货并已盈利的企业之一，不能简单以短期股价涨跌判断企业成色。

澎湃新闻报道，宇树科技创始人兼首席执行官王兴兴在8月7日举行的IPO网上投资者交流会上，曾回应市场对股价、估值及上市后压力的关注。

他表示，公司希望投资者是因为“认同公司的价值才买我们公司的股票”，而不是为了炒作。

对于上市后的压力，王兴兴说，“有压力更有动力”，公司将用好募集资金，加快募投项目实施，并以良好业绩回报股东。

路透社此前指出，宇树科技上市后的股价表现反映出市场此前对中国科技股的追捧可能存在过热迹象。随着中美科技竞争加剧，中国科技行业过去一年受到资本市场越来越多关注。