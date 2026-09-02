正在服刑的前香港众志秘书长黄之锋，星期三（9月2日）在香港高等法院承认“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪，最高可被判处终身监禁。

综合《明报》、彭博社、法新社等报道，正就民主派“35+”初选案服刑的黄之锋，被指与前香港众志创党主席罗冠聪串谋请求外国制裁中国及香港特区，被起诉一项“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪。他星期三上午在高等法院承认控罪。

黄之锋被控于2020年7月1日至11月23日期间，在香港与罗冠聪及其他身份不详的人一同串谋，请求外国或者境外机构、组织、人员实施对香港特别行政区或者中华人民共和国进行制裁、封锁或者采取其他敌对行动。

黄之锋现年29岁，他因“35+”初选案被判监四年八个月，原本最快可于2027年获释。此次案件很可能令他的服刑时间延长。

“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪最低可判监三年；若被认定属性质严重的案件，最高可判处终身监禁。

据路透社报道，黄之锋星期三身穿深蓝色上衣、戴黑框眼镜，在高等法院出庭。他在犯人栏内向在场人士挥手、点头，并不时深呼吸。

据报道，数名西方国家外交官也到场旁听庭审。