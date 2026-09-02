中国官媒《人民日报》发文提醒，一些年轻干部热衷见效快的短期项目，重“显绩”轻“潜绩”，甚至把“快出成绩”当作目标、好大喜功，因此要求年轻干部扣好正确政绩观的“第一粒扣子”，在基层实践中锤炼能力。

中共中央机关报《人民日报》星期三（9月2日）刊发署名倪明胜的文章说，近年来，一大批学历高、知识广、有朝气的年轻干部走上不同岗位，充满干事创业的热情和积极进取的劲头，但由于工作时间不长、缺乏基层历练和实践经验，容易出现把工作理想化、简单化，行事急于求成、遇事拈轻怕重等问题。

文章指出，有的年轻干部“向上看”多于“向下看”，热衷于搞见效快的短期项目，重显绩轻潜绩；有的则把“快出成绩”当作目标，好大喜功，热衷立竿见影的成绩。“究其深层原因，还在于政绩观错位失衡。”

文章说，基层是锤炼作风、增长本领的重要场域。“年轻干部满怀干事热忱与理想抱负是可贵的，但如果驰于空想、疏于实践，终究难以创造出经得起检验的实绩。”

文章以中共总书记习近平早年在陕西梁家河、河北正定、福建宁德和福州的经历为例，要求年轻干部既要明确肩负的时代使命，也要沉下身子扎根一线，树立求真务实、真抓实干的作风，提升攻坚克难和服务群众的能力。

文章还指出，树立和践行正确政绩观重在久久为功，许多打基础、利长远的工作不可能一蹴而就。文章以福建东山县原县委书记谷文昌治沙造林为例，要求年轻干部既保持敢闯敢试的锐气，又要克服浮躁冒进的政绩冲动，摒弃毕其功于一役的心态，“做事不作秀，务实不务虚”。

文章同时要求年轻干部摒弃浮躁心态、杜绝形式主义，既要勤学善思，也要埋头苦干，把学习心得和实践经验转化为推动工作的实际行动，以务实举措为民造福。

文章强调，对处在人生事业起步阶段的年轻干部而言，开展政绩观教育具有“固本培元”的重要意义，要扣好正确政绩观的“第一粒扣子”，坚持知行合一，增强定力、锤炼能力，在干事创业、担当作为和为民造福中成长成才。