中国大陆国台办星期三（9月2日）在新闻发布会上说，衷心感谢台湾各界对西藏吉隆泥石流灾害表达关心慰问，并说目前没有台湾人因灾伤亡、失联情况。

据新华社报道，有记者在新闻发布会上提问，灾害发生后，中国国民党主席郑丽文、台湾各界人士和在大陆台商台企纷纷表达关心与慰问，并向受灾地区和民众捐款。对此有何回应？

国台办发言人张晗答问时说，据了解，截至目前没有台湾人因灾伤亡、失联情况，大陆会持续跟进、关注当地台湾人情况，并及时提供必要协助。“台湾各界人士和在大陆的台胞台企通过多种形式表达关心慰问，体现了两岸血浓于水、守望相助的同胞之情。我们对此表示衷心感谢。”

张晗也说，台湾南部近期遭受连续多次强降雨，严重影响当地民众的生产生活。大陆对受灾者表示慰问并愿提供帮助，希望他们尽快恢复正常的生产生活秩序。

法新社报道，这场发生在尼泊尔和中国西藏接壤地区的灾害，已造成1000多人死亡，近4500人失联。

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灾害发生后，郑丽文宣布以个人名义捐赠新台币200万元（8万零200新元）给西藏灾区。台湾正副总统赖清德、萧美琴，以及前总统蔡英文也发文表达慰问。